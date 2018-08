Das hat es im Verhältnis dieser beiden großen Banken noch nie gegeben. Gestartet wurde eine Art Investorenumfrage hinsichtlich der Einschätzung der DT. BANK als Aktie. 20 % votierten für very bearish, 59 % für bearish, 17 % für neutral, 3 % bullish und 0 % very bullish. Was meint die UBS damit? Aus Spaß hat sie dies nicht getan. Die Interessenlage der Schweizer Nr. eins haben wir mehrfach beschrieben. Handlungsbedarf besteht im Moment nicht.



