Kansas City, Missouri (ots/PRNewswire) - Dynamic Consultants Group (DCG), ein Beratungsunternehmen, das weltweit beim Geschäftswachstum hilft, hat mit GDPRoactive® sein erstes Add-on für Microsoft 365 herausgebracht. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO; engl. General Data Protection Regulation, GDPR), eine EU-Verordnung, die am 25. Mai in Kraft trat, verlangt von Unternehmen, dass sie Kunden bessere Möglichkeiten für die Löschung ihrer persönlichen Daten zur Verfügung stellen. DCG hat eine Lösung entwickelt, die direkt in Microsoft Dynamics 365 und den Microsoft Compliance Manager integriert werden kann. Mithilfe der DSGVO erhalten Einzelpersonen das "Recht auf Vergessen" und unsere DSGVO-Lösung für Dynamics 365 gibt Unternehmen ein Instrument an die Hand, sensible Daten zu erkennen, zu klassifizieren und zu löschen.



GDPRoactive® Add-On



GDPRoactive® für Microsoft Dynamics 365 ist eine Add-on-Lösung für die Informationsverwaltung im Rahmen der DSGVO und kann schnell eingerichtet werden, ohne dass Programmierer oder Entwickler benötigt werden. Die kostengünstige Geschäftslösung vereinfacht die Abläufe für die Verwaltung und Löschung von Daten in Microsoft Dynamics 365, die unter die DSGVO fallen. Es ist schwierig zu wissen, welche Informationen gelöscht werden müssen, wenn man ohne das richtige System auskommen muss. Mit GDPRoactive® endet das Rätselraten. DCG bietet mithilfe von GDPRoactive® und über den Microsoft Compliance Manager einen praktischen Überblick.



GDPRoactive® sorgt mithilfe von Personal, Datenmanagement, Risikobewertung und Beratung für die Unterstützung bei der DSGVO im Zusammenhang mit Dynamics 365 für erhebliche Kosteneinsparungen. Mit dieser Lösung erhalten Unternehmen aufschlussreiche Einblicke, mit deren Hilfe sie die EU-Standards erfüllen können und weniger Stress bei der Einhaltung der DSGVO innerhalb von Dynamics 365 haben. Erreicht wird dies, indem die Verwaltung und der Schutz der Eigentumsrechte der Daten Ihres Unternehmens ermöglicht werden.



ERFAHREN SIE MEHR UNTER: http://ow.ly/uMs330lxED7



Funktionen des GDPRoactive®-Add-On:



- Audit-Bereinigung: Ermöglicht es Ihrem Team, relevante historische Daten aus dem Auditprotokoll von Dynamics 365 zu entfernen und so versteckte Gefahren zu eliminieren. - Aufbau eines Daten-Verzeichnisses: Hierüber wird ein Verzeichnis zu den Anforderungen an Informationen erstellt, das die Wartung bei der Datennutzung und der Datenvalidierung unterstützt. - Stapelweise Datenlöschung: Sorgt über eine automatische Datenlöschung für die Bereinigung der Daten in Dynamics 365, die nicht den Vorgaben entsprechen. - Überprüfung von EU-Vorgaben: Erlaubt es Ihnen, eine vordefinierte Suche nach EU-Vorgaben zu erstellen, womit festgelegt werden kann, welche Daten gelöscht werden müssen. - Entfernung von Informationsbereichen: Sorgt für die Wartung des Systemverlaufs, indem es die Löschung der von der EU definierten persönlichen Daten erlaubt und Sie gleichzeitig Ihre Aufzeichnungen und Berichte behalten können. - Erstellung von Sicherheitsinformationen: Stellt einen Lösungsansatz für die Sicherheitseinstellungen mithilfe einer Ausgabe für interne Prozesse in einer Excel-Tabelle zur Verfügung.



Informationen zur Dynamic Consultants Group



Die Dynamic Consultants Group wurde 2013 gegründet und hat sich zum weltweit führenden Technik- und Beratungsunternehmen entwickelt und ist auch ein führender Microsoft-Partner. Über das Angebot von umfassenden Beratungsdiensten für Kunden, von der Einrichtung von CRM- und ERP-Lösungen bis hin zur Datenmigration und weiteren Leistungen, unterstützt es über 150 Unternehmen dabei, erfolgreich zu sein. Die Berater von DCG haben sich auf Strategien zur Umsatzgenerierung mithilfe der Einrichtung und Einbindung von Microsoft-Plattformen spezialisiert. Sie sind für ihre Fähigkeiten bekannt, Dienstleistungen und Produkte für alles, was mit dem Geschäftsmodell der Kunden innerhalb ihrer jeweiligen Branche zu tun hat, individuell anzupassen, weil sie wissen, dass jedes Unternehmen anders ist.



Pressekontakt: Samantha J. Lemm, slemm@dynamicconsultantsgroup.com, 844-567-2590 Logo - https://mma.prnewswire.com/media/735168/Dynamic_Consultants_Gr oup_GDPRoactive_Logo.jpg