Starke Wall Street schiebt DAX an - Metro startet mit neuen Eigentümern durch

Nachdem der DAX die vergangene Woche mit einem Kursplus beenden konnte, setzte sich diese positive Entwicklung am heutigen Montag fort. Der starke Auftakt in den US-Handel heizte die gute Stimmung hierzulande zusätzlich an. Der Nasdaq Composite kletterte nicht nur auf ein neues Allzeithoch, sondern erstmals über die Marke von 8.000 Punkten.

Das war heute los. In den USA zeigten sich Anleger erleichtert, dass es nun endlich eine Einigung im Streit um ein neues Handelsabkommen NAFTA zwischen Mexiko und den USA geben könnte. Für den DAX ging es am späten Nachmittag auch deshalb sogar um mehr als 1 Prozent in die Höhe. Die Marke von 12.500 Zählern wurde geknackt. Anfangs hatten unter anderem positive Konjunkturdaten aus Deutschland zu der guten Stimmung beigetragen.

Während die jüngsten Verhandlungen im chinesisch-amerikanischen Handelsstreit zu keiner nennenswerten Annäherung geführt haben, hatten sich die USA und die EU darauf verständigt, vorerst auf weitere Strafzölle zu verzichten und auf den Abbau von Handelsbarrieren hinzuarbeiten. Diese Beruhigung wirkte sich nun positiv auf die Stimmung in der deutschen Wirtschaft aus. Der ifo-Index verzeichnete im August einen überraschend deutlichen Anstieg. Der ifo Geschäftsklimaindex stieg von 101,7 Punkten im Juli auf nun 103,8 Zähler. DAX-Anleger nahmen dies wohlwollend zur Kenntnis.

