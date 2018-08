The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2018



ISIN Name



ANN7716A1513 SAPIENS INTL NV DL-,01

AU000000IDO1 INDO MINES LTD

US22164K1016 COTIVITI HLDGS DL-,001

US8265651039 SIGMA DESIGNS INC.

DE000A19WY52 MEDIAN TR.C.18/6024 18/23