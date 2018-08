DZ Bank senkt Metro AG auf 'Verkaufen' - Fairer Wert 11,80 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Metro AG nach einem Teilausstieg des Großaktionärs Haniel von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert auf 11,80 Euro belassen. Nach dem Teilausstieg könne nun auch der zweite Metro-Großaktionär Ceconomy seine Metro-Aktien veräußern, schrieb Analyst Herbert Sturm in einer am Montag vorliegenden Studie. Das wiederum könne kurzfristig auf dem Kurs des Handelskonzerns lasten.

Hauck & Aufhäuser hebt HHLA auf 'Buy' und Ziel auf 25 Euro

HAMBURG - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 16,50 auf 25,00 Euro angehoben. Der Hafenbetreiber sei der größte Profiteur der Pläne der Reederei Hapag-Lloyd, vier von fünf Transatlantik-Linien von Bremerhaven nach Hamburg zu verlagern, schrieb Analyst Pierre Gröning in einer am Montag vorliegenden Studie. Dem Container-Segment der HHLA dürfte dies einen kräftigen Schub bringen und die Volumen- und Gewinnentwicklung in den nächsten Quartalen stützen.

Kepler senkt Carl Zeiss Meditec auf 'Reduce' - Ziel hoch

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Carl Zeiss Meditec von "Hold" auf "Reduce" abgestuft, das Kursziel aber von 48,50 auf 62,00 Euro angehoben. Der Medizintechnikhersteller profitiere von einem starken Produktzyklus, aber die damit einhergehende Aktienaufwertung sei inzwischen schon etwas zu weit gegangen, schrieb Analyst Oliver Reinberg in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei nun unattraktiv.

Oddo BHF hebt Aurelius AG auf 'Buy' - Ziel runter auf 54 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Aurelius AG von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 66 auf 54 Euro gesenkt. Die Aktie der Beteiligungsgesellschaft sei nach ihrer jüngsten Schwäche derzeit auf einem attraktiven Kursniveau, schrieb Analyst Martin Decot in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem Rekordjahr 2017 sei nun aber mit einem schwächeren operativen Ergebnis (Ebitda) zu rechnen.

Goldman senkt Ziel für Continental AG auf 211 Euro - 'Buy'

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Continental von 262 auf 211 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Ihre reduzierten Schätzungen reflektierten die jüngste Gewinnwarnung des Autozulieferers und Reifenherstellers, schrieb Analystin Gungun Verma in einer am Montag vorliegenden Studie. Attraktive Fundamentaldaten und eine wenig anspruchsvolle Bewertung reichten aber für eine Kaufempfehlung.

Commerzbank hebt Ziel für Fresenius SE auf 83 Euro - 'Buy'

FRANKFURT - Die Commerzbank hat das Kursziel für Fresenius SE von 79 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der jüngste Kursrückgang im Zuge der Rechtsstreitigkeiten wegen der abgeblasenen Übernahme des US-Generikaherstellers Akorn sei inzwischen nicht mehr gerechtfertigt, schrieb Analyst Oliver Metzger in einer am Montag vorliegenden Studie.

SocGen hebt Ziel für Symrise auf 91 Euro - 'Buy'

PARIS - Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat das Kursziel für Symrise von 85 auf 91 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management des Aromen- und Duftstoffherstellers scheine das Wachstum und den Marktanteil aggressiv steigern zu wollen, schrieb Analyst Thomas Swoboda in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch wenn dies zulasten der Profitabilität gehe, so habe die operative Gewinnmarge (Ebitda-Marge) in der Vergangenheit doch stets über 20 Prozent gelegen, unterstrich der Experte.

