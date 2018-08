The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.08.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.08.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA BE6307427029 BELFIUS BK 18/23 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2DAF69 WI BANK HESS IS.18/46 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A2E4HV1 NIEDERS.SCH.A.17/22 A.876 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000AAR0215 AAREAL BANK MTN.HPF.S.220 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40M21 COBA 18/23 S.903 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000CZ40M39 COBA 18/28 S.904 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE28 DZ BANK CLN E.9558 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AE36 DZ BANK CLN E.9559 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2591 NORDLB FESTZINSANL.41/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB26B6 NORDLB GELDM.FRN 24/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB26C4 NORDLB FESTZINSANL.42/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SHFM618 SCHLW-H.SCHATZ.18/28 A1 BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1873124009 DAIMLER INTL FIN.18/23MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1873152638 INTER-AMER.DEV. 18/24 MTN BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1873982745 BARCLAYS 18/23 MTN BD02 BON EUR N

CA KCG1 XFRA CA38154B1094 GOLDSTRIKE RESOURCES LTD EQ00 EQU EUR N

CA 9MV1 XFRA CA8022201039 SANTE VERITAS HLDS INC. EQ00 EQU EUR N

CA XII XFRA FR0000074122 SCT.INF.IND. EO 2 EQ00 EQU EUR Y

CA G19 XFRA FR0004050300 GROUPE OPEN S.A. EQ00 EQU EUR Y

CA EO8 XFRA FR0011191766 EOS IMAGING EO -,01 EQ01 EQU EUR Y

CA 7TI XFRA FR0013230612 TIKEHAU CAP. S.C.A. EO 12 EQ01 EQU EUR Y

CA S3P XFRA KYG7T16G1039 SAPIENS INTL DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA DMN XFRA SE0005162880 DIAMYD MEDICAL B EQ01 EQU EUR N

CA 7CS XFRA SE0007604061 CYBER SECURITY 1 AB EQ01 EQU EUR N