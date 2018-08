FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.088 EUR

1S6 XFRA AU000000SDF8 STEADFAST GROUP LTD 0.030 EUR

XY6 XFRA US98419M1009 XYLEM INC. DL-,01 0.181 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.156 EUR

RSU XFRA AU000000SUL0 SUPER RETAIL GROUP LTD. 0.173 EUR

EE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.082 EUR

XFRA AU0000ATBHN7 ASIAN DEV. BK 2023