FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

LKG XFRA ZAE000127148 LIBERTY HLS NEW 0.166 EUR

RZT XFRA ZAE000060000 MERAFE RES LTD. RC-,01 0.005 EUR

LL6 XFRA ZAE000042164 MTN GROUP LTD. RC-,0001 0.105 EUR

B24 XFRA JP3835760004 BELLSYSTEM24 HLDGS O.N. 0.140 EUR

1U3 XFRA JP3800390001 BIC CAMERA INC. 0.054 EUR

6FE XFRA US83001A1025 SIX FLAGS ENTERTAIN.DL-01 0.672 EUR

NVD XFRA US67066G1040 NVIDIA CORP. DL-,001 0.129 EUR

FP3 XFRA US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC.DL-,01 0.956 EUR

MXI XFRA US57772K1016 MAXIM INTEGR.PRODS DL-001 0.396 EUR

LE6N XFRA US5218652049 LEAR CORP. DL-,01 0.603 EUR

F1P XFRA TH0961010Y12 TTW PCL -FGN- BA 1 0.008 EUR

HDI XFRA US4370761029 HOME DEPOT INC. DL-,05 0.887 EUR

GOS XFRA US38141G1040 GOLDMAN SACHS GRP INC. 0.689 EUR

UBQ XFRA US2296691064 CUBIC CORP. 0.116 EUR

CQWA XFRA US20440W1053 CIA SIDERURGICA ADR 1 0.140 EUR

F1P2 XFRA TH0961010R11 TTW PCL -NVDR- BA1 0.008 EUR

MJG1 XFRA TH0671010Z16 MAJOR CINEPLEX -FGN- BA 1 0.017 EUR

LAW XFRA JP3982100004 LAWSON INC. 0.988 EUR

YEC XFRA JP3932000007 YASKAWA EL. CORP. 0.202 EUR

MJJ XFRA JP3869920003 MANI INC. 0.155 EUR

FYM XFRA JP3802600001 FAMILYMART UNY HLDGS CO. 0.492 EUR

FR7 XFRA JP3802300008 FAST RETAILING CO. YN 50 1.550 EUR

HPX XFRA JP3784600003 HISAMITSU PHARMA. 0.320 EUR

TOH XFRA JP3598600009 TOHO CO. LTD 0.136 EUR

S6M XFRA JP3422950000 SEVEN + I HLDGS CO. LTD 0.368 EUR

UGI XFRA JP3397060009 SUGI HOLDINGS CO. LTD. 0.542 EUR

JUS1 XFRA JP3388200002 AEON CO.LTD. 0.132 EUR

JFM XFRA JP3386380004 J.FRONT RETAILING 0.132 EUR

O2F XFRA JP3040880001 ORIX JREIT INC. 25.577 EUR

59JA XFRA JP3039710003 JAPAN RETAIL FD INV. 34.335 EUR

HK6 XFRA HK0044000302 H.K. AIRCRAFT ENG. 0.079 EUR

ADL XFRA DE0005008007 ADLER REAL ESTATE AG 0.040 EUR

E17 XFRA CA2927661025 ENERPLUS CORP. 0.007 EUR

TSTA XFRA AU000000TLS2 TELSTRA CORP. LTD 0.069 EUR

EIH XFRA KYG211751071 CHINA ANNIMA.CHAR.C.HD-10 0.003 EUR