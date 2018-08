Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 10,20 Euro gesenkt. Er halte den Tausch von Vermögenswerten mit dem Rivalen RWE nach wie vor für den richtigen strategischen Schritt, aber neue regulatorische Risiken in Schweden und anhaltender Druck im Privatkundengeschäft stimmten ihn für die weiteren Aussichten des Energiekonzerns vorsichtiger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Gewinnschätzungen für 2020 bis 2022./ajx/mis Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2018-08-28/07:56

ISIN: DE000ENAG999