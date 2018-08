Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Daimler von 71 auf 66 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Autobauers für den freien Barmittelfluss könnten in Gefahr geraten, schrieb Analyst Daniel Schwarz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auch für die Unternehmensprognosen im Lkw-Geschäft sieht er noch immer Risiken./ajx/ag Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0004 2018-08-28/08:08

ISIN: DE0007100000