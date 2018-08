Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Ulm (pta005/28.08.2018/08:00) - Uzin Utz, weltweit agierender Komplettanbieter für Bodensysteme, bestätigt auch in der neuen Vorstandskonstellation seinen Wachstumskurs. Dies macht sich insbesondere im Umsatz bemerkbar. Auch für das kommende Halbjahr erwarten die Ulmer eine weiterhin stabile Entwicklung.



Uzin Utz erzielte im ersten Halbjahr 2018 einen Konzernumsatz von 170,4 Mio. EUR (147,4) und lag damit 15,6% über dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf 13,1 Mio. EUR und liegt gleich auf mit dem Ergebnis des Vorjahres. "Wir sind auf Kurs", betont Heinz Leibundgut, Mitglied des Vorstands bei Uzin Utz und u. a. zuständig für das Finanzressort. "Die Ziele, die wir mit GOLD gesetzt haben, gelten auch weiterhin und wir sind äußerst zuversichtlich, diese auch zu erreichen." Dazu gehört, dass das Unternehmen bis 2019 insgesamt 400 Mio. EUR Umsatz weltweit umsetzt.



Den Zwischenbericht 2018 finden Sie im Anhang.



Aussender: Uzin Utz AG



ISIN(s): DE0007551509 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH