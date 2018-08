Die Commerzbank war im DAX seit Anfang an dabei. Nun droht im kommenden September der Abstieg. Entscheidend für die Mitgliedschaft im deutschen Leitindex sind die Marktkapitalisierung und das Handelsvolumen. Passend zu ihrem Gründungsort im Jahr 1870 droht der Commerzbank nun ein ähnliches Schicksal wie dem Hamburger SV in der Bundesliga. Am 5. September entscheidet die Deutsche Börse über die Zusammensetzung des DAX.

