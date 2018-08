Na endlich. Lange hat Dieter Zetsche mit seinem Team keine Neuigkeiten mehr in Sachen Elektromobilität veröffentlicht. Am 4. September wird der Autobauer seinen neuen Mercedes-SUV "EQC" in Stockholm vorstellen. Bei dem Elektroflitzer handelt es sich nicht etwa um eine weitere Studie von Mercedes, sondern um das erste vollelektrische Serienauto von Zetsche und Co.

