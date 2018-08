Die Vienna Insurance Group (VIG ) präsentiert ihre Halbjahreszahlen. Bei den Konzernprämien in Höhe von 5.150,3 Mio. Euro erzielte die VIG einen Zuwachs von +3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das Konzernergebnis (vor Steuern) lag mit 232,7 Mio. Euro um +5,5 Prozent besser als im Vorjahr. Der Gewinnanstieg resultierte vor allem aus der verbesserten Combined Ratio und der positiven Entwicklung des Finanzergebnisses. Der Periodenüberschuss blieb annähernd stabil bei 173,7 Mio. Euro. Das Konzernergebnis ging im Halbjahresvergleich um 6,8 Prozent auf 136,6 Mio. Euro zurück. CEO Elisabeth Stadler: "Stabil, verlässlich und zukunftsfit, so lässt sich in drei Worten unsere Zielrichtung definieren. Wir zeigen seit zweieinhalb Jahren eine sehr stabile...

