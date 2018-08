Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Osram auf "Neutral" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analyst Sandeep Deshpande passte seine Schätzungen in einer am Dienstag vorliegenden Studie an das dritte Geschäftsquartal und den Ausblick des Lichttechnikkonzerns an./ajx/ag Datum der Analyse: 28.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

