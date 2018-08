Lange Zeit war es ruhig um den in Heidelberg beheimateten Biotechwert Affimed. Am heutigen Dienstag nun kann das Papier in Frankfurt mehr als 150 Prozent zulegen. Grund ist ein Deal mit der Roche-Tochter Genentech. Wie es in einer Mitteilung heißt, dient die Kooperation der Entwicklung neuartiger an NK-Zellen bindender Immuntherapeutika für verschiedene Krebsindikationen. Im Rahmen der Kooperation will Affimed auf Basis ihrer ROCK-Technologie neue NK-Zell-bindende Produktkandidaten gegen mehrere Krebszielmoleküle entwickeln. Wie die Vereinbarung vorsieht, wird Genentech anschließend zum Teil die präklinische, die klinische Entwicklung und Kommerzialisierung der Produkte übernehmen.

