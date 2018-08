Fußball und Börse können durchaus etwas miteinander zu tun haben, und interessante Chancen für Zocker bieten. Da war jüngst die Aktie von Juventus Turin ein Paradebeispiel. Als Anfang Juli das Gerücht aufkam, dass Christiano Ronaldo zu Juve wechselt, schoss die Aktie nach oben von 0,66 Euro auf 0,92 Euro in nur fünf Tagen. Das ist immerhin ein Gewinn von 39%.

Eigentlich dürfte man erwarten, dass nach dem Prinzip "kauf das Gerücht, verkaufe die Fakten" nach dem tatsächlichen Verkünden des Transfers die Zocker an der Börse ihren Gewinn schnell mitnehmen, und dass die Aktie somit wieder einbricht. Nicht so aber in diesem Fall. Die Juve-Aktie konnte ihr Niveau um die 90 Cent herum gut einen Monat lang halten bis zum Saisonstart vorletztes Wochenende.

Und siehe da, ...

