Varta-Calls mit 41%-Chance bei Forstetzung der Rally

Der Kurs der Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) legte bereits im Vorfeld der Zahlen für das erste Halbjahr 2018 deutlich zu. Der Vorstand des Batterieherstellers gab eine Steigerung des Konzernumsatzes von 12 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bekannt und rechnet auch für das verbleibende Geschäftsjahr mit einer durchwegs positiven Geschäftsentwicklung.

Wenn sich die positiven Nachrichten auch in Zukunft in einem steigenden Aktienkurs niederschlagen, dann könnte für risikofreudige Anleger auch auf dem bereits ziemlich hohen Kursniveau noch ein günstiger Einstiegszeitpunkt in Long-Hebelprodukte sein.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 24 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Varta-Aktie mit Basispreis bei 24 Euro, Bewertungstag 21.12.18, BV 0,1, ISIN: DE000DGY63J5, wurde beim Aktienkurs von 25,90 Euro mit 0,31 - 0,32 Euro gehandelt.

Kann die Varta-Aktie ihren aktuellen Höhenflug in spätestens einem Monat auf 28 Euro fortsetzen, dann wird der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,45 Euro (+41 Prozent) ansteigen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 22,4222 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Varta-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 22,4222 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DD95A40, wurde beim Aktienkurs von 25,90 Euro mit 0,37 - 0,39 Euro taxiert.

Kann die Varta-Aktie auf 28 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,55 Euro (+41 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Hebelprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de