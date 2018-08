Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Bayerische Landesbank (BayernLB, gegründet 1884) ist die zweitgrößte Landesbank in Deutschland, so Michaela Hessmert und Melanie Kiene, CIIA von der Nord LB.Sie gehöre zu ca. 75% dem Freistaat Bayern und zu rund 25% dem Sparkassenverband Bayern. Der Fokus der BayernLB liege auf dem Kreditgeschäft mit großen und mittelständischen Kunden in Deutschland sowie der (gewerblichen) Immobilienfinanzierung. Für die bayerischen Sparkassen fungiere sie zudem als regionales Spitzeninstitut (Girozentrale). Über ihre Tochter Deutsche Kreditbank AG (DKB) betreue sie als Direktbank über 3,7 Mio. Privat- und Geschäftskunden. ...

