Die MotionWerk GmbH, Innogy-Beteiligung und einer der führenden Blockchain-Entwickler im Mobilitätssektor, gründet im September die Share&Charge Foundation in der Schweiz. Das Essener Unternehmen überträgt damit seinen Service Share&Charge, eine Blockchain-basierte Software zum einfachen und sicheren Laden von Elektroautos, in die neugegründete Stiftung. Ziel dieses Schritts ist es, den gesamten Dienst als Open-Source-Software und unabhängiges Netzwerk weiter zu dezentralisieren und somit einer breiteren Phalanx an Partnern zu öffnen. Zudem soll die globale Ausrichtung von Share&Charge durch die Foundation stärker forciert werden.

