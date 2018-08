Die USA und Mexiko haben sich auf ein neues Abkommen geeinigt und in Deutschland brummt die Wirtschaft unverändert weiter. Die Vorzeichen für die Börse stimmen damit. Am Dienstag kann der DAX so auch die deutlichen Gewinne vom Wochenstart verteidigen. Der Ausbruch über die wichtige 12.500-Punkte-Marke wird bestätigt.

