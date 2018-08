Die Aktie von Fresenius Medical Care hat sich in den vergangenen Tagen enorm stark präsentiert. Derzeit befindet sich das Papier nur noch knapp unter dem Junihoch von 89,24 Euro. Gelingt der Sprung darüber, dürfte es relativ rasch in Richtung des Allzeithochs bei 93,82 Euro gehen, das im Februar dieses Jahres markiert wurde. Zuletzt haben sich auch einige Analysten positiv zu dem Wert geäußert. Die britische Investmentbank HSBC hat Fresenius Medical Care von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 107 Euro angehoben. Nach einem durchwachsenen und von Währungseffekten sowie Sonderbelastungen geprägten ersten Halbjahr dürften sich der Gewinnmix und die Transparenz wieder verbessern, so Analyst Richard Latz in seiner neuesten Studie. Der Dialyse-Anbieter biete strukturelles Wachstum und ein attraktives Chance/Risiko-Profil. Der Einstiegszeitpunkt sei günstig.

