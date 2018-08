marktEINBLICKE um 12: Große Freude bei Volkswagen, BMW und Daimler

Nach dem starken Wochenauftakt lassen es DAX-Anleger am Dienstagmittag etwas ruhiger angehen. Wir dürfen hoffen, dass es dieses Mal anders läuft als in der Vorwoche, als sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer nach deutlichen Kurszuwächsen am Montag im restlichen Wochenverlauf kaum von der Stelle bewegte.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,1% 12.559 MDAX +0,3% 27.175 TecDAX -0,2% 3.022 SDAX +0,0% 12.478 Euro Stoxx 50 -0,3% 3.445

Die Topwerte im DAX sind BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003), Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039) und Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000). Die Autokonzerne profitieren von der Aussicht auf neuen NAFTA-Deal zwischen Mexiko, den USA und Kanada. Außerdem gab es einen positiven Analystenkommentar.

