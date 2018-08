Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts028/28.08.2018/11:45) - Die industrielle Robotik hat sich längst als Schlüsseltechnologie in verschiedenen Einsatzbereichen entlang der Produktionskette erwiesen. Aufgrund ihrer hohen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit können Roboter viele etablierte Technologien in Fertigung, Montage und Logistik ersetzen. Nicht nur große Unternehmen, wie etwa Automobilhersteller, nutzen die industrielle Robotik. Auch kleine und mittlere Unternehmen (KMU) haben begonnen, Industrieroboter in ihre Produktionsprozesse zu integrieren. Das Fachbuch "Industrieroboter: Planung - Integration - Trends" informiert Entscheidungsträger in kleinen und mittleren Unternehmen umfassend und herstellerunabhängig zum Thema "Robotik". Die Autoren des Instituts für Werkzeugmaschinen und Betriebswissenschaften (iwb) der Technischen Universität München erläutern die Basis der Robotertechnik. Zudem stellen sie praktische Methoden vor, mit denen geprüft werden kann, ob sich Produkte oder Prozesse durch den Einsatz von Robotern automatisieren lassen. Neben technischen Merkmalen werden auch sicherheitsrelevante und wirtschaftliche Aspekte betrachtet. So unterstützen die Experten den Leser schrittweise in der Einführung von Robotersystemen - von der Konzeption und Planung bis hin zur Integration. Auszüge aus dem Inhalt: * Grundlagen der industriellen Robotik * Technische Machbarkeit * Wirtschaftlichkeitsbetrachtung * Konzeption und Planung * Integration * Trends Gunther Reinhart, Alejandro Magaña Flores, Carola Zwicker: Industrieroboter: Planung - Integration - Trends Ein Leitfaden für KMU 1. Auflage 2018 192 Seiten Preis 59,80 EUR ISBN 978-3-8343-3401-5 Das Buch kann hier versandkostenfrei bestellt werden - auch als eBook: https://vogel-fachbuch.de/587-industrieroboter.html Ein Rezensionsexemplar gibt es hier: pressestelle@vogel.de Das Vogel-Fachbuchprogramm begleitet Anwender in der Praxis bei ihren beruflichen Herausforderungen, zeigt den aktuellen Wissensstand und eröffnet Professionals neue Perspektiven. Das Fachbuchportfolio geht auf technische und wirtschaftliche Treiber ein und bietet mehrmediales, gut strukturiertes Fachwissen. Modern und übersichtlich aufbereitet mit intelligenten Zusatzfeatures adressiert das Fachbuchprogramm v.a. Professionals in den Branchen Automobil, Maschinenbau, Elektrotechnik, Elektronik und Verfahrenstechnik. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418-2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel-fachbuch.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180828028

