Bonn (www.anleihencheck.de) - Seit unserer letzten Ausgabe der "Perspektiven" Ende Juli sind die Renditen diesseits und jenseits des Atlantiks gesunken, so die Analysten von Postbank Research.Ohne die Forcierung neuer Zinserwartungen habe sich der Renditerückgang insbesondere am langen Ende der jeweiligen Kapitalmarktkurve ergeben. 10-jährige US-Treasuries würden aktuell mit 2,85% um 12 Basispunkte unter ihrem Niveau von Ende Juli rentieren. Bei vergleichbaren Bundesanleihen belaufe sich der Renditeabschlag auf 2 Basispunkte (0,38%). Mit Blick auf den bisherigen Jahresverlauf zeige sich aber, dass die US-Renditen vor dem Hintergrund einer robusten Konjunktur und kontinuierlicher Leitzinsanhebungen durch die FED ihre Niveaus vom Jahreswechsel inzwischen auch trotz der jüngsten Gegenbewegung deutlich hinter sich gelassen hätten. Ein anderes Bild ergebe sich hierzulande: Nicht erst seit dem Rückgang im laufenden Monat lägen die Renditen weiter nahe an ihren jeweiligen Niveaus vom Jahresanfang. ...

