BYD hat eine Vereinbarung mit der Regierung der chinesischen Stadt Chongqing zum Bau einer Batteriefabrik mit einer Jahreskapazität von 20 GWh unterzeichnet. Das machte der Konzern jetzt per Mitteilung an die Börse in Hongkong publik. In der neuen Fabrik sollen Zellen und Batteriesysteme unter einem Dach gefertigt werden. Außerdem will BYD dort künftig auch Entwicklungsdienstleistungen ...

