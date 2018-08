IRW-PRESS: Rockcliff Metals Corp.: Rockcliff leitet Explorationsprogramm 2018 in den Goldkonzessionen Laguna und Lucky Jack ein

Toronto, ON - 28. August 2018 - Rockcliff Metals Corporation (Rockcliff oder das Unternehmen) (TSX.V: RCLF) (FRANKFURT: RO0, WKN: A2H60G) freut sich, bekannt zu geben, dass das Explorationsprogramm 2018 in den hochgradigen Goldkonzessionsgebieten Laguna und Lucky Jack des Unternehmens begonnen hat. Beide Goldkonzessionen befinden sich im Zentrum des historischen Herb Lake Gold Camp. Das Goldkonzessionsgebiet Laguna, in dem zuletzt 1944 gebohrt wurde, beherbergt die ehemalige Produktionsstätte Rex Laguna, Manitobas erste und höchstgradige Goldmine. Dieses neue Programm beinhaltet die ersten systematischen Explorationen seit mehr als 100 Jahren.

Ken Lapiere, President und CEO von Rockcliff, sagte: Wir haben nun mit den Arbeiten bei Laguna begonnen und freuen uns sehr, bei diesem systematischen Explorationsprogramm in Vorbereitung auf ein Bohrprogramm im Herbst, die ersten Bohrungen im Konzessionsgebiet seit 1944, mit Kinross zusammenzuarbeiten. Die Mittelzusage von Kinross für das erste Jahr in Höhe von 750.000 Dollar wird die Arbeitsausgaben bis Jahresende decken. Die Goldkonzessionsgebiete Laguna und Lucky Jack haben hervorragendes Potenzial für die Auffindung beachtlicher und hochgradiger Goldmineralisierung ähnlich der ehemaligen Mineralisierung bei Rex-Laguna. Wir freuen uns auf den Beginn des ersten Bohrprogramms bei Laguna und sehen der Zusammenarbeit mit Kinross entgegen, um das Potenzial der Konzessionen voll auszuschöpfen.

Siehe Abbildung 1 auf der folgenden Seite, die Rockcliffs fünf Goldkonzessionen mit regionaler Bedeutung, darunter die Goldkonzessionsgebiete Laguna und Lucky Jack, hervorhebt.

Explorationspläne 2018 in den Goldkonzessionsgebieten Laguna und Lucky Jack

Die Explorationspläne für die Goldkonzessionsgebiete Laguna und Lucky Jack beinhalten geologische Kartierungen, Grabungen und Probenahmen sowie geophysikalische Boden-Gravitationsuntersuchungen und eine LIDAR-Messung. Im Jahr 2017 führte Rockcliff IP- und VLF-Vermessungen anhand eines Rasters aus Messlinien durch. Nach der Ermittlung der vorrangigen Zielgebiete auf Grundlage der Informationen aus dem aktuellen Arbeitsprogramm sowie der kombinierten Datensätze aus den geophysikalischen und LIDAR-Messungen ist für das vierte Quartal ein Bohrprogramm im Goldkonzessionsgebiet Laguna geplant.

Das Goldkonzessionsgebiet Laguna

Die Goldmineralisierung im Goldkonzessionsgebiet Laguna ist von Überschiebungszonen begrenzt, die der wichtigen regionalen Verwerfung Crowduck Bay zugeschrieben werden, welche die gesamte Länge des Goldkonzessionsgebiets Laguna durchquert. Die goldreichen Quarzerzgang- und Stockwerk-Systeme entlang der Nordwest-Flanke der Synklinalfalte Herb Lake treten typischerweise dort zutage, wo sich die Verwerfungen mit Quarz-Feldspat- bzw. Biotit-Porphyr-Stöcken kreuzen, die in das Sediment- und Vulkangestein der Missi Group eindringen. Quarz-Eisen-/Karbonat-Albit-Serizit-Alterationen überlagern im Allgemeinen höchste regionale metamorphische Ansammlung in den Randbereichen der goldhaltigen Erzgänge. Die Mineralisierung in den Quarzerzgängen und im umgebenden Nebengestein der Quarzstöcke besteht aus Pyrit, Arsenpyrit, Chalkopyrit, Sphalerit, Galenit, Pyrrhotin, gediegenem Gold und Tellurid.

Rockcliffs erstes Erkundungsexplorationsprogramm im Jahr 2016/2017 identifizierte 7 historische Quarzzonen mit hochgradiger Goldmineralisierung an der Oberfläche, wobei mehrere Bereiche sichtbares Gold enthielten und bei der Stichprobenahme an der Oberfläche Gehalte im Bereich von Spuren bis zu mehr als 600 g/t Gold lieferten. Nachfolgende geophysikalische Programme, einschließlich von Flugmessungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Magnometrie, die den 6,0 km langen Trend der Goldmine Laguna abdeckten, haben bedeutende potenzielle Erweiterungen der bekannten goldhaltigen Quarzzonen unter einer dünnen Deckschicht an der Oberfläche entlang des Streichens identifiziert. IP-Anomalien an der Oberfläche der Quarzzonen scheinen sich bis in eine Tiefe von 250 Metern zu erstrecken, die maximale Reichweite der IP-Messung.

http://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2018/44418/August 28 2018 Exploration plans at Laguna and Lucky Jack Final_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1 - Rockcliffs Goldkonzessionen mit regionaler Bedeutung im Gebiet Snow Lake, darunter Laguna und Lucky Jack.

Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack

Das Goldkonzessionsgebiet Lucky Jack befindet sich direkt südlich des Goldkonzessionsgebiets Laguna und beherbergt Goldmineralisierung, die in gefaltete und zerklüftete Zonen sowie in sulfidhaltige Quarzgänge und Quarzschnüre im Nahbereich einer Kontaktzone mit Granit-, Granodiorit- und Pegmatitgestein, die von Vulkan-, Intrusions- und Sedimentgestein umgeben ist, gebettet ist. Es finden sich historische geophysikalische Hinweise, dass die Goldmineralisierungen entlang der Kontaktzonen von Anomalien, die im Rahmen von Magnetfeldmessungen über mehrere Kilometer nachgewiesen werden konnten, in Verbindung stehen und dass es innerhalb des Goldkonzessionsgebiets Lucky Jack mindestens sechs solcher Magnetfeldanomalien gibt.

Endgültige Optionsvereinbarung (Definitive Option Agreement, DOA) für die Goldkonzessionsgebiete Laguna und Lucky Jack

Gemäß den Bedingungen der DOA hat Kinross das Recht, eine Beteiligung von 70 % an beiden Konzessionsgebieten zu erwerben, indem es im Laufe von sechs Jahren mindestens 5,5 Millionen Kanadische Dollar in die Exploration investiert. Kinross ist verpflichtet, im ersten und zweiten Jahr Mindestausgaben in Höhe von insgesamt 1.250.000 Dollar zu tätigen. Rockcliff wird als Betreiber der Projekte fungieren.

Weitere Informationen über Rockcliffs umfassende Grundmetall- und Goldkonzessionsgebiete im Grünsteingürtel Flin Flon-Snow Lake erhalten Sie auf der Website des Unternehmens unter www.rockcliffmetals.com.

Ken Lapierre P.Geo., President und CEO von Rockcliff, hat als qualifizierter Sachverständiger im Einklang mit den kanadischen Regulierungsbestimmungen gemäß Vorschrift NI 43-101 die wissenschaftlichen und technischen Informationen, auf denen die in dieser Pressemeldung veröffentlichten Daten basieren, gelesen und genehmigt.

Über Rockcliff Metals Corporation

Das Unternehmen ist ein kapitalkräftiges kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf Exploration und die Generierung von Cashflows aus zukünftigen Lizenzzahlungen auf seinen Basis- und Edelmetallanlagen in Snow Lake, Manitoba (Kanada) konzentriert. Das umfassende Konzessionsportfolio von Rockcliff mit insgesamt etwa 50.000 Hektar Grundfläche erstreckt sich über Teile innerhalb und außerhalb des 100 Jahre alten Bergbaulagers Snow Lake und beherbergt Ressourcen in der Kupferlagerstätte Talbot und der Kupferlagerstätte Rail sowie die historischen Zink- und Zink-Kupfer-Lagerstätten (die Zink-Kupfer-Lagerstätte Lon, die Zink-Kupfer-Lagerstätte Bur und die Zinklagerstätte Morgan und die Erweiterung der Zinklagerstätte Pen im Einfallwinkel). Zu den Konzessionsgebieten des Unternehmens zählen die erste ehemalige Goldproduktionsstätte Manitobas (Goldkonzession Laguna, in Option an Kinross vergeben), vier weitere Goldkonzessionen (Goldkonzession Lucky Jack, in Option an Kinross vergeben, Goldkonzession SLG, Goldkonzession DSN und Goldkonzession Berry Creek), eine NSR-Beteiligung am Konzessionsgebiet Tower, wo voraussichtlich 2020 mit der Produktion begonnen wird (die Kupferlagerstätte Tower), sowie die Zinklagerstätte MacBride mit ihren Ressourcen (in Option an Nevada Zink vergeben), die sich in der Nähe von Leaf Rapids (Manitoba) befindet. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://rockcliffmetals.com/.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rockcliff Metals Corporation

Ken Lapierre, P. Geo

President & CEO

Mobil: (647) 678-3879

Büro: (416) 644-1752

ken@rockcliffmetals.com

CHF Capital Markets

Cathy Hume, CEO

Büro: (416) 868-1079 DW 231

cathy@chfir.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Rockcliff annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu und tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten abweichen.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44418

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=44418&tr=1

ISIN CA77289R2090

