RYU Apparel meldet Ergebnisse des 2. Quartals 2018: 78 % Einnahmenplus und 53 % Brutto-Gewinnspanne

Vancouver, BC - 28. August 2018 - RYU Apparel Inc. (TSXV: RYU) (RYU oder das Unternehmen), der Entwickler urbaner Sportbekleidung, freut sich, seine Finanzergebnisse für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2018 bekannt zu geben.

Die Einnahmen beliefen sich im 2. Quartal 2018 auf 1.142.572 $, was einem Plus von 78 % gegenüber der Vergleichsperiode 2017 entspricht. Die Einnahmen in den ersten sechs Monaten 2018 lagen mit 2.050.487 $ um 85 % über der Vergleichsperiode 2017. Angesichts eines weiteren Umsatzwachstums im Jahr 2018 und einer Brutto-Gewinnspanne von 53 % im Quartal stimmen die Finanzergebnisse von RYU sehr optimistisch.

3 Monate zum 6 Monate zum

30. Juni 30. Juni

(nicht testiert)(nicht testiert)

(kanadische Dollar) 2018 2017 2018 2017

Umsatz $1.142.5$641.231$2.050.4$1.108.2

72 87 34

Bruttogewinn $603.691$294.776$1.023.5$514.032

81

Bruttogewinn % 53% 46% 50% 46%

Diese Ergebnisse kommen zu einem Zeitpunkt, der für RYU große Neuerungen bringt. Wir sehen der Eröffnung unserer drei ersten Läden in den Vereinigten Staaten erwartungsvoll entgegen und werden in der zweiten Jahreshälfte 2018 mit unserer neuen Webseite RYU.com ins Netz gehen, freut sich CEO Marcello Leone. Wir konnten das zehnte Quartal in Folge Zuwächse bei den Einnahmen erzielen und sind zuversichtlich, dass wir unser Umsatzziel 2018 im Einzelhandel - nämlich eine 100 % Steigerung im Jahresvergleich - auch erreichen werden, fügt Herr Leone hinzu.

In den sechs Monaten zum 30. Juni 2018 erzielte das Unternehmen folgende Meilensteine:

- Das Unternehmen konzentrierte sich auf seinen Barmittelbedarf, stärkte seine Bilanz und schuf eine solide Grundlage für nachhaltiges Wachstum.

- Das Unternehmen war in der Lage, seine Versorgungskette zu normalisieren und tätigte strategische Investitionen in den Ausbau seiner Einzelhandels- und Internethandelsplattformen, die verschiedenste Vertriebskanäle bedienen.

- RYUs Expansionsplan ist auf Schiene; bis Ende 2018 sollen neun Läden errichtet sowie im Einzelhandel ein Umsatzwachstum von 100 % im Jahresvergleich erzielt werden. In der ersten Jahreshälfte 2018 begann das Unternehmen mit der Bauplanung für seine Einzelhandelsläden in Brooklyn (New York) und Newport Beach (Kalifornien). Zur selben Zeit wurde ein Laden in Venice (Kalifornien) errichtet und am 2. August 2018 eröffnet. Das Unternehmen sicherte sich außerdem den Pachtvertrag für seinen zweiten Standort im Sherway Gardens Shopping Centre in Toronto (Ontario). Mit seinem Expansionskurs wird RYU in New York City und Los Angeles - den wichtigsten Stadtzentren an der West- und Ostküste der USA - vertreten sein und seine Präsenz auch im größten Stadtzentrum Kanadas weiter ausbauen. Per 30. Juni 2018 befanden sich alle Läden in Bau und die Eröffnungen waren für das dritte und vierte Quartal 2018 geplant.

- Das Unternehmen hat erhebliche Summen in die talentiertesten Köpfe der Welt investiert, um die wachstumsorientierte Planung, Innovation und Expansion seiner Produktkategorien voranzutreiben.

- RYU konnte mit Nordstrom, Equinox Canada, Rise by We und Steve Nash Fitness World & Sports Club neue strategische Partnerschaften im Großhandel schließen, die dem Wertschöpfungsgedanken seiner Markenartikel Rechnung tragen.

- Bei den World Retail Awards kam RYU in zwei Kategorien ins Finale: Retail Start Up of the Year und Social Media Campaign of the Year (RYUOneMoreRep). Dem Unternehmen wurde die Ehre zuteil, eine von nur zwei kanadischen Firmen zu sein, die sich als Finalisten bei den World Retail Awards qualifizieren konnten.

- Die neue, internationale Werbe- und Markenkampagne des Unternehmens, die von THRSXTY/Exposure (YourUniverse) im August 2018 ins Leben gerufen wurde, wurde zusammen mit der Eröffnung von RYUs erstem US-Laden in Venice (Kalifornien) lanciert.

- Das Unternehmen beteiligte sich am Canaccord Genuity Opportunities for the Longer-Term Program (COLTS-Programm). Das COLTS-Programm ist eine Kapitalmarktinitiative, die wachstumsstarke Small-Cap-Unternehmen wie RYU groß herausbringt.

Ausblick 2. Jahreshälfte 2018:

- Mit einer Reihe von IT-Einbindungen, die vom Planungsstadium seiner Produkte bis hin zur Endverbrauchererfahrung reichen, wird das Unternehmen seine Geschäfts-Infrastruktur konsolidieren.

- Das Unternehmen wird im Oktober eine neue, noch erlebnisorientiertere Webseite für den Internethandel ins Netz stellen und in allen Einzelhandelsläden ab September ein neues Point-of-Sale-System implementieren. Diese Investitionen werden in den kommenden Jahren ein skalierbares Wachstum ermöglichen.

- Das Unternehmen bereitet sich auf die Markteinführung einer Reihe neuer Produktkategorien im Laufe der nächsten 12 bis 18 Monate vor, mit denen RYUs bestehende Programme Hero und Core ergänzt werden sollen.

Für ein besseres Verständnis unserer Geschäfts- und Betriebstätigkeit sowie unserer Geschäftsergebnisse verweisen wir den Leser auf die nicht testierte Zusammenfassung des Konzernzwischenberichts für die drei bzw. sechs Monate zum 30. Juni 2018 und die dazugehörigen Erläuterungen sowie auf die Diskussion und Analyse der Unternehmensführung (MD&A), die jeweils unter dem Firmenprofil auf www.sedar.com veröffentlicht wurden.

Aktuelle Informationen zu RYU Apparel werden regelmäßig auf der Webseite http://ryu.com veröffentlicht.

Über RYU

Respect Your Universe ist eine preisgekrönte urbane Sportbekleidung und Accessoires-Marke, die für die Fitness, Leistung und den Lebensstil von sportlich orientierten Männern und Frauen entwickelt wurde. Innovativ und kompromisslos konzipiert und auf Passform, Komfort und Langlebigkeit zugeschnitten, bietet RYU die Möglichkeit, die menschliche Leistungsfähigkeit zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter: http://ryu.com

Für das Board:

RYU APPAREL INC.

Marcello Leone

Marcello Leone, CEO, President & Board-Chairman, Tel: 604-235-2880

Investor Relations

Ansprechpartner: Anna Brazier

Investor Relations

1-844-535-2880

investors@ryu.com

www.ryu.com

Medienanfragen richten Sie bitte an:

Candace Fremder (PR international)

Account Director

Candace.fremder@thrsxty.com

Samantha Detwiler (PR Kanada)

Jane Gill PR - Account Manager

+1 416 922 4404 DW 28

samantha@janegillpr.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die im Hinblick auf zukünftige Ereignisse mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Solche zukunftsgerichteten Informationen können ohne Einschränkung auch Aussagen auf Basis der aktuellen Erwartungen beinhalten und mit einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten behaftet sein. Sie sind daher keine Garantie für zukünftige Leistungen des Unternehmens. Zu diesen Aussagen zählt: (i) dass das Unternehmen sein Umsatzziel für 2018 im Einzelhandel - nämlich eine 100 % Steigerung im Jahresvergleich - erreicht; (ii) die Eröffnung der drei ersten Läden des Unternehmens in den Vereinigten Staaten und die Einführung seiner neuen Webseite RYU.com in der zweiten Jahreshälfte 2018; (iii) die Konsolidierung der Geschäfts-Infrastruktur des Unternehmens in der zweiten Jahreshälfte 2018 durch eine Reihe von IT-Einbindungen; (iv) dass das Unternehmen im Oktober eine neue, noch erlebnisorientiertere Webseite für den Internethandel ins Netz stellt und in allen Einzelhandelsläden ab September ein neues Point-of-Sale-System implementiert; (v) dass sich das Unternehmen auf die Markteinführung einer Reihe neuer Produktkategorien im Laufe der nächsten 12 bis 18 Monate vorbereitet, mit denen die bestehende Programme Hero und Core ergänzt werden sollen; (vi) dass der Expansionsplan die Eröffnung von neun Läden bis Ende 2018 vorsieht; und (vii) dass die derzeit in Bau befindlichen Läden laut Plan im dritten und vierten Quartal 2018 eröffnet werden sollen. Es bestehen zahlreiche Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele des Unternehmens erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht wurden. Dazu zählen unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage ist, den Betrieb zu finanzieren; dass das Führungsteam in der Lage ist, seinen Geschäftsplan umzusetzen; allgemeine Risiken der Branche; sowie Verzögerungen und Risiken in Zusammenhang mit der Renovierung und Eröffnung neuer Standorte. Die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Informationen vorweg genommen wurden. Diese und alle weiteren schriftlichen und mündlichen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und sind in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Meldung beschränkt. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den entsprechenden Gesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

