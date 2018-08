Der "EURO STOXX 50"-Index gilt als so ziemlich wichtigster Gesamtindex für die Eurozone. Natürlich wird er überlagert durch Einzelindizes wie den Dax oder FTSE100. Aber als Gesamtindex auch für Fonds ist er ein wichtiger Benchmark. Wenn eine Aktie hierin enthalten ist, bedeutet es, dass diese Aktie zu den 50 größten börsennotierten Unternehmen in der Eurozone gehört, was der Aktie besondere Aufmerksamkeit bei Aktionären und Fonds beschert.

Fällt eine Aktie aus EURO STOXX 50, könnten oder werden sich einige Anleger aus dieser Aktie verabschieden. Genau dieses Schicksal droht aktuell der Deutsche Bank-Aktie. Einmal im Jahr entscheidet die Deutsche Börse-Tocher "Stoxx" als Anbieter der STOXX-Indexfamilie über die Neu-Zusammensetzung ihrer Indizes. Beim EURO STOXX 50 ist es ganz einfach. Wer in Sachen "Marktkapitalisierung bezogen auf den Streubesitz" zu den 50 größten börsennotierten ...

