NAFTA ist schlecht für Amerika - sagt Donald Trump. Am besten alle Verträge kündigen und eine Mauer zu Mexiko bauen. Und zu Kanada ebenfalls. China manipuliert die Währung und Europa exportiert unverschämt viel. Die USA legen sich mit der ganzen Welt an. Überraschend jetzt angeblich die Einigung mit Mexico. Kanada soll am Freitag folgen. Dann China? Dann Europa? Die Börse feiert das Ende des Handelskrieges, bevor er so richtig begonnen hat. Doch "Vorsicht", sagt Jürgen Dietrich, Aktienhändler der Börse Stuttgart, "ganz so einfach ist Börse nicht!"