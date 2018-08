Die Mögliche Einigung auf ein neues Handelsabkommen in Nordamerika lässt Anleger zuversichtlicher werden. Vor allem die Autobauer profitieren von der Erwartung (oder der Hoffnung), dass es keine Strafzölle geben wird. Die Börsen bleiben auch am Dienstag auf Erholungskurs. Den Wirtschaftsausblick von Börsenmoderator Andreas Groß mit den wichtigsten Terminen am Mittwoch 29.08.2018 sehen sie im Video.