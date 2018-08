München (www.aktiencheck.de) - Der weltweite Verbrauch an Nickel betrug im vergangenen Jahr nach Angaben der "International Nickel Study Group" (INSG) rund 2,2 Mio. Tonnen, so das Vontobel Zertifikate-Team in einer aktuellen Rohstoffkolumne. Davon sollten etwa zwei Drittel in die Stahlverarbeitung gegangen sein: Edelstahl-Produzenten würden Nickel als wichtige Beimischung für ihre Legierungen benötigen. ...

