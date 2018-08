Der deutsche Aktienmarkt stottert sich weiter nach oben - getrieben und angestachelt vom amerikanischen Markt, jedoch zurückgehalten von den europäischen Problemen, die man nur allzu gern auf den US-Präsidenten Donald Trump schiebt. Eine Lösung, die Europa als starke Einheit mit einem Partner Großbritannien zeigt, sucht man derzeit dagegen vergeblich, so dass der große Freudensprung auch an den Börsen in Europa erst einmal warten muss.

