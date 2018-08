DAX mit einer weiteren Ruhepause? Daimler, BMW und VW haben noch nicht genug

Während die Wall Street am heutigen Dienstag erneut einen positiven Start in den Handel verbuchen konnte, gelang es dem DAX dieses Mal nicht mitzuhalten.

Das war heute los. Nach dem starken Wochenauftakt mit einem Kursplus von mehr als 1 Prozent und dem Überqueren der Marke von 12.500 Punkten, hatten Anleger heute auf eine Fortsetzung der Erholungsrallye gehofft. Nun könnte uns jedoch ein ähnliches Schicksal wie in der Vorwoche drohen. Nach einem starken Montag nahm sich der DAX den Rest der Woche gewissermaßen frei und bewegte sich kaum vom Fleck. Anleger dürften gespannt sein, ob sich auch im restlichen Wochenverlauf so etwas wie Euphorie entwickeln kann. Am heutigen Dienstag war dies schon einmal nicht der Fall.

Das waren die Tops & Flops. Im DAX konnten sich heute vor allem die Automobilwerte Volkswagen (WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039), Daimler (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) und BMW (WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003) von ihrer freundlichen Seite zeigen. Beispielsweise reichte es im Fall der Volkswagen-Aktie zu einem zwischenzeitlichen Kursplus von rund 2,5 Prozent. Neben einem positiven Analystenkommentar profitierten die Wolfsburger und die anderen Branchenvertreter von dem neuen Handelsabkommen zwischen Mexiko und den USA. Dieses könnte den reibungslosen Import von in Mexiko produzierten Fahrzeugen in die USA gewährleisten.

