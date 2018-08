NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag ihre Rekordjagd in moderatem Tempo fortgesetzt. Im Fokus stand weiterhin vor allem die Einigung zwischen den USA und Mexiko, das nordamerikanische Freihandelsabkommen zu überarbeiten. Dies habe dazu beigetragen, dass die Sorgen vor einem internationalen Handelskonflikt nachgelassen hätten, sagten Börsianer. "Der Deal vermittelt den Eindruck, dass der US-Präsident im Moment weniger daran interessiert ist, einen Streit zu verursachen, sondern sich anstrengt, mit konstruktiven Ergebnissen aus den Kriegsschauplätzen nach Hause zu kommen", sagte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi von IG.

Rund zwei Stunden vor Handelsschluss rückte der Dow Jones Industrial um 0,16 Prozent auf 26 092,27 Punkte vor, während die anderen drei wichtigen Indizes Rekordstände markierten. Zuletzt erreichte der marktbreite S&P 500 einen Punktestand von 2899,53, was ein Plus von 0,10 Prozent bedeutete. An der technologielastigen Nasdaq gewann der Auswahlindex Nasdaq 100 0,27 Prozent auf 7579,36 Zähler und auch der Composite-Index stieg weiter in noch nie dagewesene Höhen.

Der Blick auf die Konjunkturdaten ergab ein gemischtes Bild. So hatten die Preise am US-Häusermarkt im Juni den dritten Monat in Folge weniger deutlich zugelegt als erwartet. Allerdings ist der Preisanstieg immer noch solide und bewegt sich auf erhöhtem Niveau. Das vom privaten Forschungsinstitut Conference Board ermittelte Verbrauchervertrauen für den Monat August hingegen war stärker als erwartet ausgefallen und überraschte entsprechend positiv.

Immer noch stehen einzelne Unternehmen mit Quartalszahlen im Blick. Erfreuliches berichtete der Schmuckhersteller Tiffany , der seinen Umsatz auf vergleichbarer Fläche im zweiten Quartal unerwartet stark gesteigert hatte. Die Aktien, die zeitweise um fast 7 Prozent zugelegt und sich damit wieder deutlich ihrem Ende Juli erreichten Rekordhoch bei 141,64 US-Dollar angenähert hatten, stiegen zuletzt allerdings nur noch um 0,5 Prozent.

Der Elektronikhändler Best Buy überraschte mit seinen Geschäftszahlen zwar auch positiv, gab aber einen pessimistischen Gewinnausblick, was den Papieren letztlich ein Minus von 5,6 Prozent einbrockte.

Wegen eines Presseberichts zogen außerdem die Anteile von Campbell Soup die Aufmerksamkeit auf sich, die um 1,5 Prozent nachgaben. Wie die "New York Post" unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtete, will der Lebensmittelkonzern noch in dieser Woche bekannt geben, dass es keine Verkaufspläne an strategische Käufer gibt. Stattdessen könnte ein Teilverkauf angekündigt werden. Am Donnerstag steht die Veröffentlichung der Jahreszahlen des Unternehmens auf der Agenda.

Rekordstände erklommen zudem Apple bei 220,54 Dollar und Amazon bei 1940,46 Dollar, während Nike bei zeitweise 83,63 Dollar nur um 5 Cent darunter blieb./ck/he

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

AXC0236 2018-08-28/20:21