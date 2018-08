Nestlé und die Starbucks Corporationgaben heute den Abschluss eines Vertrages bekannt, der Nestlé das unbefristete Recht gewährt, abgepackte Verbrauchsgüter und Foodservice-Produkte von Starbucks außerhalb der Kaffeehäuser des Unternehmens zu vertreiben.

Durch diese Partnerschaft werden beide Unternehmen eng an Starbucks bestehendem Angebot gerösteter und gemahlener Kaffees, ganzer Bohnen sowie löslicher Kaffees und Kapseln zusammenarbeiten. Die Unternehmen werden zudem ihre Erfahrung und Ressourcen gemeinsam nutzen, um an innovativen Lösungen zu arbeiten, mit dem Ziel ihr Produktangebot für Kaffeeliebhaber weltweit zu verbessern.

"Diese Partnerschaft demonstriert unser Wachstumsprogramm in Aktion und verschafft Nestlé eine hervorragende Position im Kaffeegeschäft mit einem umfassenden Portfolio innovativer Marken. Mit Starbucks, Nescafé und Nespresso vereinen wir die bekanntesten Kaffeemarken der Welt", so Mark Schneider, Nestlé CEO. "Der ausgezeichneten Zusammenarbeit zwischen den zwei Teams verdanken wir einen zügigen Abschluss dieser Vereinbarung, die uns ermöglichen wird, weitere Wachstumschancen zu nutzen", fügte er hinzu.

Die Vereinbarung erweitert Nestlés Kaffee-Portfolio auf dem nordamerikanischen Markt für gerösteten und gemahlen Premium-Kaffee sowie Kaffeekapseln. Darüber hinaus ermöglicht sie der Marke Starbucks dank der globalen Reichweite von Nestlé, die weltweite Expansion in den Lebensmittel- und Foodservice-Bereich voranzutreiben.

"Diese globale Kaffee-Allianz mit Nestlé ist ein wichtiger strategischer Meilenstein für das Wachstum von Starbucks", erklärte Kevin Johnson, Präsident und CEO von Starbucks. "Die Vereinigung des weltweit führenden Kaffeehändlers, des größten Lebensmittel- und Getränkeunternehmens und der weltweit größten und wachstumsstärksten installierten Basis von Haushalts- und Kaffeekapselmaschinen hilft uns, die Marke Starbucks auf der ganzen Welt auszubauen und gleichzeitig für unsere Aktionäre langfristig Wert zu generieren."

Ungefähr 500 Starbucks-Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten und Europa werden zur Nestlé-Familie wechseln. Die meisten von ihnen werden in Seattle und London arbeiten. Die internationale Expansion des Geschäftes wird von Nestlés globalem Hauptsitz in Vevey, Schweiz, gesteuert.

Die Vereinbarung deckt Starbucks abgepackte Kaffee- und Teemarken wie Starbucks, Seattle's Best Coffee, TeavanaTM/MC, Starbucks VIA Instant, Torrefazione Italia Kaffee und K-Cup Kapseln der Marke Starbucks ab. Ausgeschlossen von der Vereinbarung sind die Ready-to-Drink-Produkte und in Starbucks Kaffeehäusern verkaufte Produkte.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Gewisse Aussagen in dieser Mitteilung sind "zukunftsgerichtete" Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze und -vorschriften. Im Allgemeinen können diese Aussagen anhand der Verwendung von Formulierungen wie "vorhersehen", "erwarten", "vermuten", "könnte", "schätzen", "glauben", "prognostizieren", "vorhaben", "möglicherweise", "planen", "potenziell", "projizieren", "sollte", "wird", "würde" und ähnlichen Begriffen identifiziert werden. Es enthalten jedoch nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese charakteristischen Formulierungen. Diese Aussagen beruhen auf Informationen, die Starbucks zum Veröffentlichungszeitpunkt vorliegen, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Leistungen können sich aufgrund von Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit dem Geschäftsfeld von den gemachten Angaben oder Andeutungen erheblich unterscheiden. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen insbesondere Schwankungen bei den US-amerikanischen und internationalen Volkswirtschaften und Währungskursen, unsere Fähigkeit zum Schutz unserer Marken und zur Steigerung ihres Wachstums, mögliche negative Auswirkungen von Erkrankungsfällen, die durch Lebensmittel oder Getränke ausgelöst worden sind, Sabotage, Fälschungen, Verunreinigungen oder falsche Kennzeichnung, mögliche negative Auswirkungen von erheblichen Verletzungen unserer Informatiksysteme, Ausfälle unserer Informatiksysteme, Kosten im Zusammenhang mit den Initiativen und Plänen des Unternehmens und ihrer erfolgreichen Umsetzung, die Annahme der Produkte des Unternehmens durch die Kunden, die Auswirkungen des Wettbewerbs, sowie allgemeine wirtschaftliche und auf die Branche bezogene Faktoren wie Preis und Verfügbarkeit von Kaffee, Milchprodukten und weiteren Rohstoffen, die erfolgreiche Umsetzung interner Leistungssteigerungs- und Expansionspläne, die Auswirkungen der Initiativen von Konkurrenzunternehmen, die Ergebnisse von Gerichtsverfahren und sonstige Risiken, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC aufgeführt sind, so etwa im Abschnitt "Risk Factors" im Jahresbericht des Unternehmens auf Formblatt 10-K für das Geschäftsjahr bis zum 1. Oktober 2017. Das Unternehmen übernimmt keinerlei Verpflichtung zu einer Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180828005784/de/

Contacts:

Nestlé SA

Investoren

Luca Borlini, +41 21 924 38 20

oder

Medien

Christoph Meier, +41 21 924 22 00

Josh Morton (USA), +1-571-457-5262

oder

Starbucks

Presse

Sanja Gould, +1-206-318-7100

press@starbucks.com