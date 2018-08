HSBC hebt FMC auf 'Buy' - Ziel hoch auf 107 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat Fresenius Medical Care (FMC) von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 107 Euro angehoben. Nach einem durchwachsenen und von Währungseffekten sowie Sonderbelastungen geprägten ersten Halbjahr dürften sich der Gewinnmix und die Transparenz wieder verbessern, schrieb Analyst Richard Latz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Dialyse-Anbieter biete strukturelles Wachstum und ein attraktives Chance/Risiko-Profil. Der Einstiegszeitpunkt sei günstig.

Jefferies senkt Eon auf 'Hold' - Ziel runter auf 10,20 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat Eon von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 11,00 auf 10,20 Euro gesenkt. Er halte den Tausch von Vermögenswerten mit dem Rivalen RWE nach wie vor für den richtigen strategischen Schritt, aber neue regulatorische Risiken in Schweden und anhaltender Druck im Privatkundengeschäft stimmten ihn für die weiteren Aussichten des Energiekonzerns vorsichtiger, schrieb Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er kürzte seine Gewinnschätzungen für 2020 bis 2022.

JPMorgan senkt Continental AG auf 'Neutral' - Ziel 184 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Continental nach der Gewinnwarnung des Autozulieferers und Reifenherstellers von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 184 Euro gesenkt. Analyst Jose Asumendi senkte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen, um eine schwächere Umsatzentwicklung und den Druck auf die Gewinnmargen widerzuspiegeln. Die Warnung habe ihn überrascht, da sie zu 70 Prozent auf der Autosparte beruhe und nur zu 30 Prozent auf allgemeinen Markttrends. Der Experte blickt aber weiterhin zuversichtlich auf die Rolle, die die Antriebssparte künftig spielen werde. Er wartet nun auf Details zur Gestaltung sowie zum Timing des mittelfristigen Börsengangs des Geschäftsbereichs.

Jefferies hebt RWE auf 'Buy' und Kursziel auf 29 Euro

NEW YORK - Das Analysehaus Jefferies hat RWE wegen der günstigen Aussichten beim Wachstum von Erneuerbaren Energien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel hob Analyst Ahmed Farman in einer am Dienstag vorliegenden Studie von 21,90 Euro auf 29 Euro an an.

Barclays hebt Axel Springer auf 'Overweight' - Ziel 70 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank Barclays hat Axel Springer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft, das Kursziel aber von 71 auf 70 Euro gesenkt. Die Aktie des Medienkonzerns habe sich seit Jahresbeginn schlechter entwickelt als die der Konkurrenten, dabei wachse Springer aus eigener Kraft etwas stärker, schrieb Analyst Nick Dempsey in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte rechnet in den kommenden Monaten mit einer anhaltend guten Dynamik und mit einem sehr optimistisch stimmenden Kapitalmarkttag im Dezember. Das Vertrauen in das weitere Wachstum des Rubrikengeschäfts im Internet sollte dann steigen.

DZ Bank hebt Dürr auf 'Kaufen' und fairen Wert auf 50 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Dürr von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und den fairen Wert von 40 auf 50 Euro angehoben. Nach schwächerem zweiten Quartal stimme die Entwicklung der Gewinnmargen bei den Aufträgen für Lackieranlagen wieder positiv, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dürr erwarte anziehende Umsätze und Ergebnisse im zweiten Halbjahr. Der Analyst hob seine Schätzungen an. Zudem strich er seinen Risikoabschlag, den er wegen der Unsicherheit bezüglich Übernahmen angesetzt hatte, nachdem das Unternehmen nun zugekauft habe. Auch der Bewertungsabschlag wegen des Risikos eines globalen Handelskrieges reduzierte er wegen der Entspannungstendenzen in puncto Autozöllen.

DZ Bank senkt MTU Aero Engines auf 'Halten' - Fairer Wert hoch

FRANKFURT - Die DZ Bank hat das Papier des Triebwerkherstellers MTU von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft, den fairen Wert je Aktie aber von 190 auf 194 Euro angehoben. "Luftholen nach fulminanter Performance", titelte Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie. MTU sollte aufgrund des extrem hohen und relativ konjunkturresistenten abzuarbeitenden Turbinen-Auftragsbestandes durch den eskalierenden Handelskrieg zwischen den USA und führenden Wirtschaftsnationen weniger stark als andere Industriewerte betroffen sein.

Credit Suisse hebt Renault auf 'Neutral' - Ziel runter

ZÜRICH - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Renault von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 95 auf 81 Euro gesenkt. Seine Schätzungen wie auch die Markterwartungen spiegelten die Risiken für den Autobauer nun besser wider, begründete Analyst Daniel Schwarz das neue Votum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Auf gegenwärtigem Kursniveau sollten sich Kursrückschläge in Grenzen halten.

Goldman hebt Axa auf 'Conviction Buy List' - Ziel 27 Euro

NEW YORK - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Axa auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Analyst Johnny Vo schätzt die Bilanz des Versicherers zunehmend positiv ein. Der jüngste Verkauf von Axa Life Europe stütze dabei, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Kursziel lautet weiterhin 27 Euro.

DZ Bank senkt fairen Wert für Siemens auf 140 Euro - 'Kaufen'

FRANKFURT - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Papiere von Siemens von 143 auf 140 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Strategie Vision2020+ mit ihrem ambitionierten Zielen müsse sich erst beweisen, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

