FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.08.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.08.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

8RC XFRA CA00208D4084 ARC RES LTD 0.033 EUR

J6I XFRA CA96467A2002 WHITECAP RESOURCES INC. 0.018 EUR

NWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EUR

CVZ XFRA CA9237251058 VERMILION ENERGY INC. 0.152 EUR

TRP XFRA CA8936621066 TRANSGLOBE EN. 0.030 EUR

41Z XFRA CA86880Y1097 SURGE ENERGY INC. 0.006 EUR

8SP XFRA CA86828P1036 SUPERIOR PLUS CORP. 0.040 EUR

SEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EUR

R7G XFRA CA7669101031 RIOCAN REAL ESTATE INV. 0.079 EUR

PXK XFRA CA7170461064 PEYTO EXPL.+DEVEL.CORP. 0.040 EUR

OTX XFRA CA6837151068 OPEN TEXT CORP. 0.130 EUR

QXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 2.972 EUR

9MU XFRA CA6252841045 MULLEN GROUP LTD 0.033 EUR

MGA XFRA CA5592224011 MAGNA INTL INC. 0.282 EUR

IBVA XFRA CA46071W2058 INTERRENT REIT TR.UTS 0.015 EUR

GWS XFRA CA39138C1068 GREAT-WEST LIFECO INC. 0.257 EUR

016 XFRA CA22576C1014 CRESCENT POINT ENERGY 0.020 EUR

C6U XFRA CA1348011091 CANACCORD GENUITY GRP INC 0.007 EUR

BKAA XFRA CA1125851040 BROOKFIELD ASSET MAN.A LV 0.128 EUR

B3H XFRA CA09950M3003 BORALEX INC. A 0.104 EUR

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.026 EUR

AE9 XFRA CA0084741085 AGNICO EAGLE MINES LTD. 0.094 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.132 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.402 EUR

3AR XFRA BMG0464B1072 ARGO GRP INT HLDGS DL 0,1 0.231 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.239 EUR

TNR XFRA AU000000TBR5 TRIBUNE RESOURCES LTD. 0.126 EUR

JUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.069 EUR

ILZ XFRA AU000000ILU1 ILUKA RES 0.063 EUR

BPS XFRA AU000000BPT9 BEACH ENERGY LTD. 0.006 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

6DA XFRA US00790R1041 ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01 0.068 EUR

V0Y XFRA US9290891004 VOYA FINANCIAL INC.DL-,01 0.009 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.096 EUR

0DI XFRA US50189K1034 LCI INDS DL-,01 0.513 EUR