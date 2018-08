FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.08.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 30.08.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.08.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 30.08.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

C20 XFRA GB00B62G9D36 CAPITAL+COUNT.PR.LS-,25

CO3A XFRA US2220702037 COTY INC.CL.A DL -,01

XY4Q XFRA LU0194164702 DB PL.IV-CROC.US R1C INH.

NLR XFRA AU000000AJC0 ACACIA COAL LTD

5PP XFRA GB00B4WFW713 LONDONMETRIC PROPERTY