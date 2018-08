Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Swiss Re auf "Overweight" mit einem Kursziel von 120 Franken belassen. Die künftigen Gewinnströme europäischer Rückversicherer dürften weniger Schwankungen zeigen als in der Vergangenheit, schrieb Analyst Edward Morris in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Aktienbewertungen sind seiner Meinung nach weiter ausgesprochen attraktiv. Swiss Re ist sein "Top Pick"./ajx/ag Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2018-08-29/08:34

ISIN: CH0126881561