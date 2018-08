Mit Tesla-Zertifikaten zu 19% Ertrag bis zum Jahresende

Wegen der massiven Kursschwankungen und den teilweise seltsamen und kursrelevanten Aussagen des Vorstandes eignet sich ein Investment in die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014) vor allem für Anleger mit sehr hoher Risikobereitschaft. Die hohe Schwankungsbreite sorgt andererseits dafür, dass Finanzprodukte, mit denen auch bei nachgebenden oder seitwärts laufenden Kursen sehr hohe prozentuelle Renditen möglich sind.

Obwohl die neuesten Expertenanalysen eine Investition in die Tesla-Aktie mit Verkaufsempfehlungen mit Kurszielen von bis zu 179 USD nicht besonders schmackhaft machen, können risikobereite Anleger mit der Markteinschätzung, dass der Aktienkur bis zum Jahresende 2018 nicht massiv einbrechen wird, mit Capped-Bonus-Zertifikaten zu hohen Renditen gelangen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 225 USD

Das währungsgesicherte (1 USD = 1 Euro) HVB-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Tesla-Aktie mit der Barriere bei 225 USD, Bonuslevel und Cap bei 450 USD, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000HX3LF25, wurde beim Aktienkurs von 313,60 USD mit 376,74 - 377,11 Euro gehandelt. Wenn der Kurs der Tesla-Aktie bis zum Bewertungstag niemals auf die in 28,25 Prozent Entfernung liegende Barriere bei 225 USD oder darunter fällt, dann wird das Zertifikat am 4.1.19 mit dem Höchstbetrag von 450 Euro zurückbezahlt.

Somit ermöglicht dieses Zertifikat für Anleger, die das hohe Aufgeld akzeptieren, um die Renditechancen aufzubessern, in den nächsten vier Monaten einen Ertrag von 19,33 Prozent (=51 Prozent pro Jahr). Berührt der Aktienkurs bis zum Bewertungstag die Barriere, dann wird die Rückzahlung des Zertifikates mit dem am 21.12.18 errechneten Schlusskurs der Aktie erfolgen.

Bonus-Zertifikat mit Barriere bei 200 USD

Für Anleger mit höherem Sicherheitsbedürfnis könnte auch das nicht währungsgesicherte BNP-Bonus Cap-Zertifikat auf die Tesla-Aktie mit der Barriere bei 200 USD, Bonuslevel und Cap bei 280 USD, BV 1, Bewertungstag 21.12.18, ISIN: DE000PR4X1D7, interessant sein. Beim Aktienkurs von 313,64 USD und dem Euro/USD-Kurs von 1,169 USD wurde das Zertifikat mit 221,08 - 221,58 Euro taxiert.

Berührt der Tesla-Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals die 36,23 Prozent entfernte Barriere, dann wird das Zertifikat mit 280 USD zurückbezahlt, was bei einem gleich bleibenden Euro/USD-Kurs einem Gegenwert von 239,52 Euro entsprechen wird. Der Ertrag wird in diesem Fall bei 8,09 Prozent (=28 Prozent pro Jahr) liegen. Berührt oder unterschreitet der Aktienkurs die Barriere, dann wird auch dieses Zertifikat mit dem am 21.12.18 festgestellten Schlusskurs der Tesla-Aktie - maximal mit 280 USD - zurückbezahlt.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Tesla-Aktien oder von Anlageprodukten auf Tesla-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de