Als Wegbereiter einer personalisierten Medizin gilt das US-Diagnostik-Unternehmen Illumina. In den letzten Jahren hat der Konzern seine Gensequenzierungstechnologien konsequent weiterentwickelt. Mit Erfolg. Die neueste Produktserie namens NovaSeq ebnet den Weg zum Massenmarkt. Schließlich hat sich Illumina auf die Fahnen geschrieben, in den kommenden Jahren ein komplettes menschliches Genom für lediglich 100 Dollar entschlüsseln zu lassen. Dadurch dürften immer mehr Labore, Krankenhäuser und Forschungseinrichtungen an der Illumina-Technologie Interesse zeigen - und damit für hohes Wachstum beim US-Unternehmen sorgen.

