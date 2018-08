Die französische Großbank Societe Generale (SocGen) hat Allianz SE von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 195 auf 215 Euro angehoben. Der Versicherer erwirtschafte branchenweit das meiste Kapital und sei deswegen gut positioniert für weitere Aktienrückkäufe, schrieb Analyst Nick Holmes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem rückten nun Kostensenkungen stärker in den Fokus./ajx/ag Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2018-08-29/09:03

ISIN: DE0008404005