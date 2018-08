Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat United Internet nach dem Kursrückschlag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 61 auf 56 Euro gesenkt. Das Verhältnis zwischen Chancen und Risiken habe sich seit seiner Abstufung verbessert, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem soliden zweiten Quartal seien die Jahresziele in Reichweite./ag/mis Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0016 2018-08-29/09:13

ISIN: DE0005089031