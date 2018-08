DAX-Analyse am Morgen: Licht und Schatten

Viel Licht - und im späteren Verlauf ein wenig Schatten, so lässt sich der gestrige Handelstag im DAX wohl am besten beschreiben. Glänzend der Start und das zwischenzeitliche Plus von über einem Prozent, das den Leitindex bis auf das Tageshoch bei 12.597 Punkten und damit bis an die 12.600er-Marke trug. Trotz hervorragender Vorgaben von der Wall Street - der S&P 500 kletterte auf neue Rekordstände - bröckelten die Gewinne der deutschen Blue Chips sukzessive ab, sodass letztlich ein marginaler Verlust von 0,1% verbucht werden musste. Das bedeutet:

Den vollständigen Artikel lesen ...