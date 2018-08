Die Investmentbank Equinet hat die Einstufung für Tele Columbus nach der Senkung der Jahresziele auf "Buy" belassen. Er habe hohe Firmenwert-Abschreibungen auf die Übernahmen von Primacom und Pepcom 2015 befürchtet, Analyst Cengiz Sen in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Am Markt sei zudem ein möglicher Bruch von Kreditvereinbarungen im Gespräch gewesen. Nun dürfte eine nachhaltige Erholungsrally starten, so der Experte./ag/mis Datum der Analyse: 29.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2018-08-29/09:28

ISIN: DE000TCAG172