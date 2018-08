Koblenz (ots) -



Im Rahmen eines feierlichen Appells übergibt der Stellvertreter des Inspekteurs des Sanitätsdienstes der Bundeswehr und Kommandeur Gesundheitseinrichtungen, Generalstabsarzt Dr. Stephan Schoeps, die Dienstgeschäfte des Kommandeurs und Ärztlichen Direktors des Bundeswehrzentralkrankenhauses Koblenz am 5. September 2018 von Generalarzt Dr. Norbert Weller an Generalarzt Almut Nolte. Die Zeremonie wird durch das Heeresmusikkorps KOBLENZ musikalisch begleitet.



5. September 2018, 14:00 bis ca. 15:15 Uhr



Appellplatz Falckenstein-Kaserne, Von-Kuhl-Str. 50, 56070 Koblenz



14:00 bis ca. 15:15 Uhr - Ansprachen und Übergabe der Dienstgeschäfte mit musikalischer Begleitung durch das Heeresmusikkorps KOBLENZ.



