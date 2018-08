Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: SMT Scharf AG - von Montega AG Einstufung von Montega AG zu SMT Scharf AG Unternehmen: SMT Scharf AG ISIN: DE0005751986 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 29.08.2018 Kursziel: 19,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Frank, Laser Präsentation auf Montegas 1. Hamburger Investorentag bestätigt Attraktivität der Equity Story Vergangene Woche präsentierte CEO Hans Joachim Theiß das Unternehmen im Rahmen des 1. Hamburger Investorentages von Montega vor ca. 30 institutionellen Investoren. Folgende wesentliche Themenbereiche wurden erörtert: RDH-Akquisition: Mit der Übernahme von RDH im laufenden Geschäftsjahr gelang SMT Scharf eine wertschöpfende Akquisition im Bereich gummibereifter Fahrzeuge. RDH ist insbesondere bei batteriebetriebenen Fahrzeuge ??zfirst mover", da RDHs installierte Basis mehr Fahrzeuge umfasst als alle anderen Wettbewerber zusammen. Zudem besitzt das Unternehmen als einziger Anbieter ein Vollsortiment aus diesel- und batteriebetriebenen Fahrzeugen. Aufgrund dieses Know-How-Vorsprungs sollte RDH mit einer jährlichen Kapazität von 25-30 Fahrzeugen (Gesamtmarkt: 30.000 Fahrzeuge) trotz der zu erwartenden Zunahme des Wettbewerbs in diesem Bereich eine lukrative Nische mit vielversprechenden Wachstumsperspektiven besetzen können. Weitere M&A-Aktivitäten: Neben dem organischen Wachstum plant SMT Scharf weiterhin sein Produktportfolio durch Akquisitionen auszuweiten. Mögliche Übernahmeziele müssen jedoch Verknüpfungen zu SMTs Kernkompetenzen besitzen. Insbesondere möchte sich SMT Scharf langfristig unabhängiger vom jetzigen Kerngeschäft Kohle machen. Auf Sicht von 5 Jahren könnte sich der Anteil des Segments Kohle-Bergbau von derzeit ca. 70% auf 50% reduzieren. Für das junge Segment Tunnel wird ein mittelfristiger Umsatzanteil von 10% avisiert, 40% könnten demnach im Hardrock-Segment generiert werden. Working Capital-Management: Nach wie vor unzufrieden ist Herr Theiß mit der viel zu hohen Working Capital-Intensität des Unternehmens, die nicht zuletzt auf den hohen Forderungsbestand in China zurückzuführen ist. Dennoch bestehe dieser Bestand zu einem Großteil aus neueren Forderungen, während ältere Forderungen in der Zwischenzeit beglichen wurden. Mittelfristig strebt SMT eine Net Working Capital Intensität von unter 50% an (aktuell: 62% bezogen auf das mittlere Jahresumsatzziel). Gesamtjahresziele: Trotz der äußerst guten operativen Entwicklung insbesondere des 2. Quartals 2018 hielt das Unternehmen am EBIT-Ziel (4,5 bis 5,5 Mio. Euro) für das Gesamtjahr fest. Während sich Herr Theiß beim Umsatz etwas mehr vom H1 versprochen hatte, lag das EBIT (3,1 Mio. vs. 1,2 Mio. in H1 2017) über den unternehmensinternen Erwartungen. Für H2 rechnet das Unternehmen mit einer Relativierung dieser Entwicklung. Zudem sollten Q3 und Q4 höhere Integrationskosten für RDH als H1 enthalten. Dennoch gehen wir davon aus, dass SMT Scharf das gesteckte EBIT-Ziel leicht übertreffen sollte. Fazit: Die Präsentation und die Einzelgespräche des CEO wurden von den institutionellen Kunden sehr gut aufgenommen. Sie unterstreichen unsere positive Meinung über die Equity Story. SMT Scharf profitiert derzeit von den sehr guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und hat sich durch die wertschöpfende Akquisition von RDH neue Wachstumsmöglichkeiten erschlossen. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 19,00 Euro. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG zählt zu den größten unabhängigen Research-Häusern in Deutschland. Zum Coverage-Universum des Hamburger Unternehmens gehören eine Vielzahl von Small- und MidCaps aus unterschiedlichsten Sektoren. Montega unterhält umfangreiche Kontakte zu institutionellen Investoren, Vermögensverwaltern und Family Offices mit dem Fokus 'Deutsche Nebenwerte' und zeichnet sich durch eine aktive Pressearbeit aus. Die Veröffentlichungen der Analysten werden regelmäßig von der Fach- und Wirtschaftspresse zitiert. Neben der Erstellung von Research-Publikationen gehört die Organisation von Roadshows, Fieldtrips und Sektorkonferenzen zum Leistungsspektrum der Montega AG. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/16885.pdf Kontakt für Rückfragen Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

