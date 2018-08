Immobilienbesitz bei jungen Menschen: Wenn Wunsch und Wirklichkeit weit auseinander klaffen

Junge Menschen zwischen 18 und 40 Jahren wünschen sich häufig, in einem eigenen Haus oder einer eigenen Wohnung zu leben. Nur leider scheitert dies in den meisten Fällen am lieben Geld. Entweder mangelt es am Eigenkapital oder das nötige Einkommen fehlt. Dies zeigt eine aktuelle Untersuchung im Auftrag von Union Investment.

Demnach besitzt in dieser Altersgruppe lediglich etwas mehr als ein Viertel (27 Prozent) eine eigene Immobilie. Im Schnitt wohnen diese Menschen zur Miete in Wohnungen mit 2,9 Zimmern und 74 Quadratmetern, während die durchschnittliche Kaltmiete 553 Euro beträgt. 69 Prozent der befragten Mieter wünschen sich jedoch ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung.

