Der Schweizer Pharmakonzern Novartis hat die EU-Zulassung für die Kombinations-Therapie aus Tafinlar und Mekinist zur unterstützenden Behandlung von Patienten mit einer spezifischen Art von Hautkrebs erhalten. Genauer gesagt geht es um Patienten, die an BRAF V600 mutations-positivem Melanom leiden, welches vollständig operativ entfernt wurde, so Novartis. Der EU-Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) hatte bereits Ende Juli eine positive Empfehlung abgegeben, der die Zulassungsbehörde in der Regel folgt. In den USA wurde die Kombination von Tafinlar und Mekinist in dieser Indikation im April dieses Jahres zugelassen.

